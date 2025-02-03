Очередное авиапроисшествие в США - двигатель самолета загорелся при взлете в аэропорту Хьюстона

В США двигатель самолета Airbus загорелся при взлете в аэропорту Хьюстона. Вылет лайнера, выполнявшего рейс в Нью-Йорк, был остановлен.

Это уже третий крупный авиаинцидент в стране за последние несколько дней. Никто из 104 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадал. Все они были эвакуированы.