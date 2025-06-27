Очередной пакет санкций не принят, вступление Украины в ЕС под вопросом. Как прошел саммит ЕС

Двухдневная встреча подтвердила, что в рядах евротоварищей согласия нет. В блоке так и не определились, стоит ли форсировать заключение торгового соглашения с Вашингтоном, либо продолжать бороться за более выгодные условия.

"18-й пакет санкций сегодня выглядит очень желанным для всех. Все много говорят о нем. Но я думаю, что от него много ожиданий, но никакого эффекта, как это было и с другими пакетами. У нас нет причин возвращаться в прошлое. Сейчас мы обеспокоены тем, что санкции остановят поток газа с 1 января 2028 года. А мой долг - защищать национальные интересы Словацкой Республики, народа и словацкой промышленности".