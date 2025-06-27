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Очередной пакет санкций не принят, вступление Украины в ЕС под вопросом. Как прошел саммит ЕС
В Брюсселе все печально - очередной саммит лидеров стран ЕС оказался провальным.
Двухдневная встреча подтвердила, что в рядах евротоварищей согласия нет. В блоке так и не определились, стоит ли форсировать заключение торгового соглашения с Вашингтоном, либо продолжать бороться за более выгодные условия.
Кроме того, продлив действующие санкции в отношении России на очередные полгода, Евросоюз не смог принять 18-й пакет рестрикций из-за вето Словакии.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"18-й пакет санкций сегодня выглядит очень желанным для всех. Все много говорят о нем. Но я думаю, что от него много ожиданий, но никакого эффекта, как это было и с другими пакетами. У нас нет причин возвращаться в прошлое. Сейчас мы обеспокоены тем, что санкции остановят поток газа с 1 января 2028 года. А мой долг - защищать национальные интересы Словацкой Республики, народа и словацкой промышленности".
Крайне беззубым вышло и итоговое заявление по ситуации на Ближнем Востоке - вопреки стремлению большого количества стран ЕС наказать Израиль за нарушения прав человека в секторе Газа. Не удалось также принять решение о начале переговоров с Украиной по поводу вступления в ЕС.