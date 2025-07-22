Очередной сбор помощи Украине проводит группа "Рамштайн"

По итогам онлайн-встречи группы "Рамштайн" Киев получит от Германии 200 тыс. снарядов для артиллерийской установки Gepard. Правда, речь идет о мелком калибре, который на фронте сейчас практически бесполезен.

Канада выделила 20 млн долларов на обслуживание танков. Сумма невелика, а денег на ремонт явно потребуется много. Австралия недавно отгрузила в адрес ВСУ 49 танков Abrams, однако все они с консервации, а большая часть неисправна и пойдет на разборку.

Словом, участники "Рамштайна" явно выжидают, что и как скажут в Вашингтоне. Именно там сейчас решается вопрос о дальнейшем вооружении Украины. Но президент США Дональд Трамп пока хранит интригующее молчание. Даже с комплексами Patriot сохраняется полная неопределенность: Германия ведет переговоры о закупке 5 единиц, но нашлись пока только 2, да и эти комплексы владельцы продавать пока не спешат.

Борис Писториус, министр обороны Германии:

"Германия предоставит дополнительные системы ПВО и столь необходимые боеприпасы. Кроме того, я согласен с Питом Хегсетом (министром обороны США - Прим. ред.) и сказанным им во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе, что Германия внесет свой вклад в поставку 5 крайне необходимых комплексов Patriot как можно скорее".

В Киеве не теряют надежды получить также дальнобойные ракеты TAURUS. Однако пока Берлин на этот счет молчит. Аппетиты Украины растут: министр обороны Шмыгаль призвал партнеров заложить средства для Киева в своих бюджетах на 2026 год. Он отметил, что до конца 2025 года необходимо минимум 6 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит закупок оружия. Кто заплатит? Желающих нет.