Прямо накануне широко распиаренного прилета Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп с лидером России Владимиром Путиным поговорили по телефону.

Президент РФ заметил, что если Украина получит американские Tomahawk, то это не особо скажется на ходе боев - фронт не дрогнет. Но отношения между Москвой и Вашингтоном испортятся. Трамп, судя по всему, его услышал, потому что сказал, что Tomahawk Америке самой нужны.

Однако все это еще не означает, что вместо Tomahawk Украина ничего не получит. Американский президент очень часто меняет свое мнение.

По данным издания New York Times, администрация Белого дома уже разработала планы передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. По сведениям Financial Times, США готовы выделить Киеву от 20 до 50 ракет из своего арсенала, который составляет примерно 4,15 тыс. единиц. Такое количество вряд ли способно оказать решающее влияние на ход боевых действий, но для политического землетрясения его более чем достаточно. Это может стать отмашкой для начала поставок Германией Киеву ракет Taurus, ведь "Леопарды" пошли на фронт, только после того, как американцы отправили туда свои "Абрамсы".

Зеленский, как образцовый двоечник перед экзаменом, приготовил шпаргалку. Хоть телефонная беседа Трампа и Путина спутала ему все карты, он написал целый список обещаний, чтобы переубедить американского президента. Обещать можно что угодно: реформы, борьбу с коррупцией, прозрачность.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"А что Зеленский еще не продал? Землю продал, ископаемое продал. Что он еще может предложить Трампу? Я не думаю, что его что-то такое заинтересует, чтобы он поменял свою точку зрения на эскалацию с Россией. Главное, что он сказал - ядерной войны не будет".

Паническая попытка выбить Tomahawk - это не столько военный, сколько уже политический фетиш. В Брюсселе ощущается паника, ведь медийный хор Запада, выводящий арии про "охлаждение Трампа к Путину" и "стратегический союз Вашингтона и Киева", вдруг обнаружил, что эта повестка лопнула как мыльный пузырь, а обещанные Tomahawk, которые должны были "заставить Россию сдаться", внезапно оказались нужны самим Штатам. Трамп - президент США, а не спонсор украинского казино.

Как итог, Европа находится в шоке, Зеленский - в панике. Карты, которые они с таким трудом тасовали, оказались спутаны одним звонком.