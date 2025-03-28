Очередные российско-американские переговоры начались в Стамбуле

Второй раунд консультаций России и США стартовал в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Встреча проходит в здании генконсульства России, она посвящена вопросам работы диппредставительств.

Российскую делегацию возглавляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

По данным источника агентства, консультации пройдут в закрытом формате. Переговоры, как планируется, продлятся несколько часов, но не станут такими продолжительными, как прежний раунд.