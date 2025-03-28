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Очередные российско-американские переговоры начались в Стамбуле
Второй раунд консультаций России и США стартовал в Стамбуле, сообщает ТАСС.
Встреча проходит в здании генконсульства России, она посвящена вопросам работы диппредставительств.
Российскую делегацию возглавляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
По данным источника агентства, консультации пройдут в закрытом формате. Переговоры, как планируется, продлятся несколько часов, но не станут такими продолжительными, как прежний раунд.
Предыдущие российско-американские консультации состоялись в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлились более шести часов. В сообщении МИД РФ по итогам встречи говорилось, что "дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе" и было "условлено продолжать диалог по данному каналу".