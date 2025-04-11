Очередные учения НАТО: в Нидерландах отрабатывается сценарий конфликта Альянса с Россией

НАТО проводит очередные учения. В Нидерландах в ходе маневров отрабатывается сценарий конфликта военного блока с Россией. Задействовано более 100 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Боевые отработки начались 31 марта, 11 апреля, как заявлено, военнослужащие НАТО будут репетировать поддержку сухопутных сил "при чрезвычайной ситуации в ходе обороны".