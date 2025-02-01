Одни устраивают хаос, другие боятся выйти из дома. США захлестнула волна мигрантских протестов

Соединенные Штаты накрыла волна агрессивных мигрантских протестов.

В Окснарде (штат Калифорния) акция переросла в полный хаос. Дороги заблокированы, автомобили ездят как попало, все вокруг увешано иностранными флагами и оскорбительными фразами в адрес президента Трампа. Похожая ситуация и в Анахайме.

Мигранты в США перестали ходить на работу из-за страха ареста. Только за первые несколько дней работы новой администрации Трампа были зафиксированы массовые задержания свыше 4 тыс. человек. Эти рейды, проведенные в Чикаго, Нью-Йорке, Денвере и Лос-Анджелесе, вызвали страх в общинах мигрантов. Многие даже не пускают своих детей в школу.