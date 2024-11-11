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Однопартийцы Шольца выдали российскую подлодку за немецкую
Однопартийцы немецкого канцлера Шольца выдали российскую подлодку за немецкую, пишет газета Bild.
Ранее бундесвер объявил о заказе четырех подводных лодок у крупного немецкого концерна на более чем 4,5 млрд евро. В поддержку этого решения политики из социал-демократической партии выложили в соцсетях пост, где, по ошибке, разместили фото российской подводной лодки "Варшавянка" вместо немецкой. В партии уже признали путаницу.
Сейчас немецкие граждане задаются вопросом, насколько далеко может зайти некомпетентность властей. Впрочем, свою позицию они смогут выразить уже совсем скоро, ведь до досрочных парламентских выборов в Германии осталось полтора месяца.
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