Однопартийцы Шольца выдали российскую подлодку за немецкую

Ранее бундесвер объявил о заказе четырех подводных лодок у крупного немецкого концерна на более чем 4,5 млрд евро. В поддержку этого решения политики из социал-демократической партии выложили в соцсетях пост, где, по ошибке, разместили фото российской подводной лодки "Варшавянка" вместо немецкой. В партии уже признали путаницу.