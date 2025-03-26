В Москве прокомментировали спекуляции о передаче ЗАЭС под контроль Киева или третьих стран. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что станция является российским ядерным объектом, она находится на территории России, а ее сотрудники - российские граждане.

МИД отметил, что совместная эксплуатация с другими государствами исключена, особенно с учетом "зверств ВСУ" в регионе. Более того, прецедентов совместного управления над АЭС нет в мировой практике. В этом случае было бы невозможно обеспечить ядерную безопасность.