Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Однозначное "нет" - МИД России ответил на предложения по ЗАЭС

"Не разменная монета" - МИД России отверг возможность передачи контроля над Запорожской АЭС.

В Москве прокомментировали спекуляции о передаче ЗАЭС под контроль Киева или третьих стран. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что станция является российским ядерным объектом, она находится на территории России, а ее сотрудники - российские граждане.

МИД отметил, что совместная эксплуатация с другими государствами исключена, особенно с учетом "зверств ВСУ" в регионе. Более того, прецедентов совместного управления над АЭС нет в мировой практике. В этом случае было бы невозможно обеспечить ядерную безопасность.

Фото РИА Новости

РоссияЗапорожская АЭС