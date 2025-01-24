Офис Зеленского: НАТО виновато в дефиците оружия у ВСУ и в их нынешнем положении на фронте

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что НАТО виновато в дефиците оружия у ВСУ и в их нынешнем положении на фронте. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Подоляк отметил, что у ВСУ дефицит оружия. По его мнению, призывы Запада снизить мобилизационный возраст до 18 лет делаются, чтобы скрыть свою вину.

Как пояснил Подоляк, западные страны сильно откладывают поставки Киеву обещанного вооружения, говоря, например, что оно прибудет через три недели, а "его нет через три месяца". Такую риторику, считает Подоляк, партнеры Киева используют на своем "внутреннем политическом рынке", чтобы сказать своему населению: Украина испытывает проблемы на фронте из-за нехватки оружия. Таким образом, добавил он, западные политики опосредствованно снимают с себя вину за момент, в котором Украина находится в этой войне.