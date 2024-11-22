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Огонь в Лос-Анджелесе уничтожил более 12 тыс. строений. В опустевших районах орудуют мародеры

До 11 человек выросло количество жертв огненной стихии в Лос-Анджелесе. Огнем уничтожено более 12 тыс. строений, до 250 тыс. человек остаются без света. Пока полиция рассматривает версию о поджоге.

Меж тем в разоренных кварталах Лос-Анджелеса уже орудуют мародеры. Но власти заняты спасением репутации - мэр города уволила начальницу пожарной службы Лос-Анджелеса после того, как та заявила, что градоначальница урезала бюджет департамента.

Мэра также критикуют за плохую работу пожарных гидрантов. Однако вмешался Сонный Джо - Байден заявил, что вода в гидранты не поступала из-за поставщиков электроэнергии, которые отключают подачу электричества, чтобы устранить угрозу возгораний.

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