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"Оккупируй и живи легально": как окупасы в Испании захватывают чужое жилье
Испания - страна фламенко и вечного праздника, которая открыла новый неприятный аттракцион для владельцев квартир под названием "Оккупируй чужие квадратные метры и живи там легально и бесплатно".
Так происходит, когда сквоттеры-мигранты вламываются в жилье, выкидывают вещи владельцев на улицу и живут там. Попытка вернуть квартиру, скорее всего, обернется фарсом, а полиция арестует за незаконное проникновение в жилище.
Да, суд, конечно, встанет на сторону владельца, но квартиру все равно не отдадут. Там будут жить мигранты, которым владельцы даже будут оплачивать коммуналку. И это не абсурд, а реалии Европейского союза.
Из-за массовости таких эпизодов там стали появляется группы, помогающие выбрасывать непрошеных гостей за деньги, но зато в обход полиции.
Разве может быть подобное законным? Белорусам, например, трудно такое представить, но испанцам не надо себя в этом утруждать. После с трудом пережитых кризисов 2008 и 2020 годов власти Испании приняли законы, позволяющие людям оставаться в жилье, даже если они не могли его оплачивать. Это позволило местному криминалитету ссылаться на конституцию страны, согласно которой любое жилище является неприкосновенным, а вторжение в него спустя 48 часов без санкций суда - уголовно наказуемо.
Игорь, пострадавший:
"Если в течение 48 часов можешь выгнать неизвестных людей, то даже полиция тебе поможет. Если после 48 часов они зашли в квартиру, даже официально, то все, они уже там, и с этим ничего нельзя сделать".
Игорь - выходец из постсоветского пространства, который решил купить квартиру в Испании и разжиться добром, сдавая ее официально на одном из сайтов для бронирования жилья. Но окупасы под видом добросовестных арендаторов с документами и даже аккаунтом в системе подбора отелей отобрали квартиру. Бороться с ними можно, но человеку, которому смотреть на мир из решетчатого окна не доставляет удовольствия, не стоит. Даже отключение коммуникаций в собственном доме, когда там поселились окупасы, судом преследуемое деяние, ведь это запрещается уголовным кодексом Испании.
Чтобы отвоевать собственную недвижимость, испанцам необходимо обратиться в суд, который им же и грозит за защиту собственных интересов. Из-за законодательных коллизий, юридических проволочек и перегруженности разрешение на выдворение окупасов приходится ждать от полугода до двух лет. Если разобрать тематические судебные дела, то можно на практике осознать значение слова "издевательство".
К примеру, если среди окупасов - дети, то хозяин квартиры будет обязан помочь им в поиске нового пристанища, а если у владельца еще имеется недвижимость, то наличие очередного дома сыграет в суде не в его пользу, ведь получается, что он не бедствует. Многие испанцы подобного терпеть не намерены и пытаются вернуть имущество собственными силами.
Чаще всего это оказывается провальным делом для хозяина. Порожденный испанским обществом запрос привел к появлению специальных организаций, которые без полиции и судов помогают решить проблему, применяя силу, ловкость и манипуляции. Такие специалисты выкуривают окупасов с незаконно занимаемой ими жилплощади.
"Есть частные компании, которые занимаются выселением, и это является показателем, что что-то не так, ведь у властей есть инструменты и достаточное число полицейских, чтобы заниматься выселением окупасов. Ведь они совершают преступления, которые должны преследоваться по закону, но государство этого не делает, а нужно, чтобы полиция могла делать то же самое, что делают частные компании", - сказал полицейский из Испании Эдуардо Риего.
К слову, совсем недавно произошли гражданские протесты против бессилия властей и наглости окупасов. А все потому, что в течение нескольких месяцев группа марокканцев незаконно оккупировала дома в районе Эль Тоскаль на Канарах. С тех пор угрозы, неприятности, шум и даже поножовщина стали здесь обычным делом. Полиция, когда ее вызывают, ничего не делает, и жителям приходится протестовать.
В Испании ежедневно фиксируют порядка 50 случаев захвата жилья, при этом число узурпированных объектов в 10 раз больше, чем за тот же период освобожденных.
Нередко окупасы заселяют целые дома или даже кварталы. Когда наступает день их выселения, что в разных городах Испании событие чуть ли не ежедневного порядка, происходят столкновения с полицией. Каждое выдворение из чужой собственности получается сродни локальному протесту.
Трамп теряет терпение. Почему Украина может не выжить. Что стало причиной интеллектуальной деградации человечества за последние 15 лет. Как в Испании сквоттеры-мигранты вламываются в квартиры и начинают жить там на законных обстоятельствах, а владелец вынужден оплачивать коммунальные услуги. Об этом и не только смотрите в "Трендах".