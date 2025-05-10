Около 2 млн просмотров. Военный парад в Минске вызвал полный восторг в соцсетях

Около 2 млн просмотров, 100 тыс. лайков и десятки тысяч комментариев восторга от зрителей на YouTube-каналах белорусских СМИ. И это только за первые 12 часов! Военный парад в Минске смотрели во всех уголках планеты!

- С праздником! Привет всем белорусам из Словакии. Пожалуйста, не попадайтесь на удочку Запада и всегда держитесь вместе, все славяне. Это был, несомненно, самый красивый парад в мире!

- Очень красивый парад! С праздником нашей общей Победы! Привет из России!

- Как неожиданно, как приятно, как красиво, как волнующе, как по-человечески тепло. Спасибо, Беларусь. С Днем Великой Победы над фашизмом! Привет из Болгарии!

- Поздравления Варшавы! Я генерал-лейтенант 3-й краснознаменной оборонительно-инженерно-конной дивизии, кавалер ордена Православного Георгия Победоносца, прошедший всю войну и дошедший до Берлина, поздравляю вас!

- Вот же белорусы - красавцы. Помните своих дедов, никогда не будьте теми, кто в моей Украине запрещает память о предках, великих наших предках. Привет вам из Николаева.