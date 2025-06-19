Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами. По данным местных СМИ, до 10 баллистических ракет запущено в направлении Израиля с территории Ирана.

Кадры перехватов над Хайфой появились в Сети. При этом израильские военные заявили, что Тегеран впервые использовал ракету с кассетным боеприпасом при обстреле.

ЦАХАЛ в свою очередь заявила о завершении очередной серии ударов по Ирану. В сообщении уточняется, что "некоторое время назад около 20 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов на западе Ирана. Атаки были направлены на объекты инфраструктуры ракет класса "земля-земля" и солдат иранских вооруженных сил".