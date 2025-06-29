Брюссель продолжает атаковать Сербию. Западные НКО и НПО вывели на улицы Белграда десятки тысяч студентов. Накануне вечером истекло время их ультиматума. Протестующие требовали досрочных выборов и отставки президента.

Вучич предупредил, что в ходе несанкционированных протестов ожидает беспорядки и насилие, а цель этих протестов - устроить гражданскую войну и уничтожить государство.

Демонстранты для дестабилизации обстановки используют все методы, главный из которых, - насилие. В сотрудников МВД запускали фейерверки, бросали мусорные баки, кирпичи, палки, бутылки. Силовики в ответ применили спецсредства.

По данным МВД страны, в несанкционированной оппозиционной акции приняли участие около 36 тыс. человек. Пострадали 6 полицейских и двое гражданских. Десятки протестующих задержаны. Все нападавшие будут привлечены к ответственности, заявил глава Министерства внутренних дел Сербии.