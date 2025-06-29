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Около 36 тыс. человек приняли участие в протестах в Сербии
Брюссель продолжает атаковать Сербию. Западные НКО и НПО вывели на улицы Белграда десятки тысяч студентов. Накануне вечером истекло время их ультиматума. Протестующие требовали досрочных выборов и отставки президента.
Вучич предупредил, что в ходе несанкционированных протестов ожидает беспорядки и насилие, а цель этих протестов - устроить гражданскую войну и уничтожить государство.
Демонстранты для дестабилизации обстановки используют все методы, главный из которых, - насилие. В сотрудников МВД запускали фейерверки, бросали мусорные баки, кирпичи, палки, бутылки. Силовики в ответ применили спецсредства.
По данным МВД страны, в несанкционированной оппозиционной акции приняли участие около 36 тыс. человек. Пострадали 6 полицейских и двое гражданских. Десятки протестующих задержаны. Все нападавшие будут привлечены к ответственности, заявил глава Министерства внутренних дел Сербии.
Напомним, антиправительственные акции студентов и оппозиции начались в ноябре 2024 года после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Тогда погибли 15 человек. Президент страны заявил, что протесты - часть заговора иностранных сил с целью свержения правительства. 29 июня Президент Сербии обратится к народу.