Около 41 % пациентов с болезнями почек в секторе Газа умерли от атак Израиля

Минимум 41 % пациентов с почечной недостаточностью в секторе Газа умерли от ударов израильской армии по больницам и центрам диализа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства здравоохранения сектора Газа.

По словам представителя министерства, 1 июня был взорван центр диализа "Нура аль-Кааби", расположенный в северной части палестинского анклава. "Этот центр оказывал помощь всем пациентам с заболеваниями почек на севере региона, и его разрушение является для них катастрофой, последствия которой невозможно предсказать", - пояснили в ведомстве.

"За последние 24 ч в больницы сектора Газа поступили тела 37 погибших, в том числе 5 убитых ранее. Также были доставлены 136 раненых. Однако под завалами и на улицах еще остается много пострадавших, к которым не могут добраться бригады скорой помощи и службы гражданской обороны", - отмечается в сообщении.