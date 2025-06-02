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Около 41 % пациентов с болезнями почек в секторе Газа умерли от атак Израиля
Минимум 41 % пациентов с почечной недостаточностью в секторе Газа умерли от ударов израильской армии по больницам и центрам диализа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства здравоохранения сектора Газа.
По словам представителя министерства, 1 июня был взорван центр диализа "Нура аль-Кааби", расположенный в северной части палестинского анклава. "Этот центр оказывал помощь всем пациентам с заболеваниями почек на севере региона, и его разрушение является для них катастрофой, последствия которой невозможно предсказать", - пояснили в ведомстве.
"За последние 24 ч в больницы сектора Газа поступили тела 37 погибших, в том числе 5 убитых ранее. Также были доставлены 136 раненых. Однако под завалами и на улицах еще остается много пострадавших, к которым не могут добраться бригады скорой помощи и службы гражданской обороны", - отмечается в сообщении.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пояснила, что причиной возобновления конфликта стал отказ палестинского движения ХАМАС принять условия, предложенные посредниками и спецпосланником президента США, Стивеном Уиткоффом, заявив, что целью операции в секторе было освобождение всех удерживаемых заложников. В свою очередь ХАМАС возложило ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.