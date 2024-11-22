В больницах Великобритании каждый день умирают около 50 пациентов, не дождались неотложной помощи

В Великобритании около 50 человек в день умирают из-за ожидания неотложной помощи в больницах, которые не справляются с наплывом пациентов из-за всплеска заболеваемости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание The Times.

"По данным анализа, проведенного старшими врачами, около 50 человек в день умирают из-за задержек в оказании неотложной помощи", - говорится в материале.

Сотрудники Национальной службы здравоохранения страны предупредили людей об "опасных" и "унижающих достоинство" условиях, поскольку больницы с трудом справляются с работой из-за холодной погоды и сезонной вспышки вирусов.

На прошлой неделе более десятка больниц Великобритании заявили о критической ситуации, поскольку они перегружены из-за большого количества обращений. Пациентам в этих медучреждениях советуют обращаться за помощью в другие места. По словам представителя Общества неотложной медицины Тима Куксли, "это было предсказуемо и неизбежно с учетом того, что больницы трещали по швам" еще до всплеска заболеваемости.

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что ему "стыдно" за лечение, оказываемое некоторым пациентам, многим из которых приходится ждать до двух дней в отделении неотложной помощи или лечиться в коридорах из-за отсутствия свободных коек.

По информации газеты, в декабре прошлого года более 167 тыс. пациентам пришлось ожидать необходимую медицинскую помощь более 12 часов. По подсчетам, избыточные смерти из-за задержек помощи выросли примерно до 16 тыс. случаев в 2024 году.