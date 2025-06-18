Окончательный итог польских выборов будут решать ЕС и США

Польша бьется в поствыборных судорогах. Государственная избирательная комиссия официально признала: нарушения во втором туре президентских выборов - не миф, а реальность. Использование несанкционированного ПО, "ошибки" в протоколах, перепутанные голоса в Кракове и Миньске-Мазовецком - там Каролю Навроцкому приписали голоса Рафала Тшасковского. Но главным является реакция и возможные последствия.

Верховный суд Польши завален жалобами по итогам подсчета голосов. Он уже разрешил пересчет на 13 участках. Отдельные фигуры польской политики требуют полного пересчета или повторного голосования. А соцопросы показывают - больше половины поляков хотят пересчета голосов по всей стране. После 2020 года, когда Польша учила Беларусь "честным выборам", она сама угодила в свою менторскую ловушку.

А за кулисами происходит война титанов: Дональд Туск против Ярослава Качиньского. Туск давит через "Гражданскую коалицию", требуя расследования "аномалий" голосования вроде участка № 95 в Кракове, где Навроцкий чудесно набрал 1132 голоса против 540 у Тшасковского, хотя в первом туре там был последним. Качиньский отвечает ударом ниже пояса - Агентство внутренней безопасности исследует финансирование кампании Тшасковского. Намекают на "демократические миллионы" из США. Кто кого переиграет, узнаем ко 2 июля.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Безусловно, польские выборы - это схватка жабы с гадюкой. Здесь мы можем наблюдать не только внутренний конфликт политических внутрипольских сил, но и международный разрез, потому что один кандидат прямо поддержан Соединенными Штатами, а второй кандидат прямо поддержан европейским крылом. Эту идеологию они в своих кампаниях несли, эти интересы в дальнейшем будут защищать. Сейчас действительно будет юридическая схватка. Кто одержит победу, нельзя сейчас предположить. Скорее всего, это будет решаться на уровне Штатов и Европы, и их диалога. Как мы видим, польские участковые избирательные комиссии могут допустить аномалии в пользу одного кандидата в ущерб второму и наоборот. Сейчас нам остается следить за развитием событий на мировом уровне".

В Бухаресте также идет поствыборный еврохаос. Джордже Симион - румынский Трамп в красной бейсболке - признал поражение на выборах. Но теперь он мстит Брюсселю, собирая подписи депутатов Европарламента для вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен.

Как аргумент он приводит вмешательство Франции. Париж требовал заблокировать каналы румынских консерваторов в Telegram, а также направил дипломатический десант по городам и весям другой страны, который настоятельно рекомендовал поддержать одного румынского политика, но не Симиона. МИД Франции все отрицает, но Симион уже подал иск в Конституционный суд - мол, "внешние силы" украли его победу. Инициатива Симиона против фон дер Ляйен - это спектакль. Для вотума недоверия нужно 2/3 голосов ЕП, но сам факт сбора подписей как пощечина Брюсселю.

Европа сейчас стоит над вулканом, который сама и раздувала бесстыжим вмешательством во все последние евровыборы. Польские "ошибки" в протоколах и румынские геополитические игры являются симптомами кризиса легитимности.