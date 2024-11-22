ООН: 2 млрд человек не имеют доступа к питьевой воде

Проблема доступа к чистой воде глобальная. Водная безопасность во многих регионах мира находится под угрозой. Согласно данным ООН, более 40 % населения планеты проживает в регионах с критическим дефицитом воды.



2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а более чем 3,5 млрд недоступна безопасная санитария. Свыше 80 % сточных бытовых вод в развивающихся странах сбрасывается в реки и моря без предварительной очистки.