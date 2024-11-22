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ООН: 2 млрд человек не имеют доступа к питьевой воде
Проблема доступа к чистой воде глобальная. Водная безопасность во многих регионах мира находится под угрозой. Согласно данным ООН, более 40 % населения планеты проживает в регионах с критическим дефицитом воды.
2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а более чем 3,5 млрд недоступна безопасная санитария. Свыше 80 % сточных бытовых вод в развивающихся странах сбрасывается в реки и моря без предварительной очистки.
К 2050 году в трети речных суббассейнов мира прогнозируется нехватка воды, вызванная в первую очередь загрязнением вод, а также гидрологическими и климатическими факторами. Особо острая ситуация в Центральной Азии. Доступа к безопасной питьевой воде не имеют 13,5 % населения региона.
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