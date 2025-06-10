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ООН бьет тревогу: глобальный кризис рождаемости угрожает будущему
Миллионы людей по всему миру отказываются от рождения детей из-за финансовых трудностей, социальной нестабильности и нехватки поддержки. Об этом свидетельствует новый доклад Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), опубликованный на фоне рекордного снижения глобальных темпов рождаемости.
Исследование, охватившее 14 тыс. человек из 14 стран, включая США, Индию, Бразилию, Германию и ЮАР, выявило тревожную тенденцию: каждый пятый опрошенный не может позволить себе иметь желаемое число детей. Главные причины - высокая стоимость жизни, сложности с совмещением работы и ухода за детьми, а также слабая демографическая политика. Политическая нестабильность и проблемы со здоровьем также играют роль.
"Коэффициенты рождаемости сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис", - заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем, подчеркнув, что мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости.
Согласно прогнозам ООН, в ближайшие 90 лет население планеты вырастет на 3,1 млрд человек за счет высокой рождаемости в Африке, Азии, Океании и Латинской Америке. Однако в Европе и Японии уже к 2050 году ожидается сокращение населения. Эксперты призывают к срочным мерам для решения кризиса, включая улучшение экономических условий и поддержку семей.