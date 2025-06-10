ООН бьет тревогу: глобальный кризис рождаемости угрожает будущему

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) опубликовал доклад о резком снижении темпов рождаемости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be6192e7-b5f9-4074-a02c-b50b15df378c/conversions/58c1d7bf-97d0-4dbe-a87e-db8fe6f0db39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be6192e7-b5f9-4074-a02c-b50b15df378c/conversions/58c1d7bf-97d0-4dbe-a87e-db8fe6f0db39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be6192e7-b5f9-4074-a02c-b50b15df378c/conversions/58c1d7bf-97d0-4dbe-a87e-db8fe6f0db39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be6192e7-b5f9-4074-a02c-b50b15df378c/conversions/58c1d7bf-97d0-4dbe-a87e-db8fe6f0db39-xl-___webp_1920.webp 1920w

Миллионы людей по всему миру отказываются от рождения детей из-за финансовых трудностей, социальной нестабильности и нехватки поддержки. Об этом свидетельствует новый доклад Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), опубликованный на фоне рекордного снижения глобальных темпов рождаемости.

Исследование, охватившее 14 тыс. человек из 14 стран, включая США, Индию, Бразилию, Германию и ЮАР, выявило тревожную тенденцию: каждый пятый опрошенный не может позволить себе иметь желаемое число детей. Главные причины - высокая стоимость жизни, сложности с совмещением работы и ухода за детьми, а также слабая демографическая политика. Политическая нестабильность и проблемы со здоровьем также играют роль.

"Коэффициенты рождаемости сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис", - заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем, подчеркнув, что мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости.