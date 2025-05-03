ООН находится на грани банкротства

Там, где должны говорить о мире, решают проблемы иного рода. Журнал The Economist подсчитал, что у Организации Объединенных Наций в течение нескольких месяцев могут закончиться деньги.

Для избежания дефолта бюджет в 3,7 млрд долларов, как ожидается, вскоре будет сокращен на 600 млн - это 17 %. Всему виной просочившаяся в Сеть служебная записка Белого дома, США прекратят выплачивать обязательные взносы, и это грозит финансовым крахом всемирной организации.

В 2024 году у ООН тоже был дефицит в 200 млн долларов, но в этом году ситуация намного хуже. Основная проблема заключается в том, что некоторые члены организации платят по счетам с опозданием, а другие не платят вовсе. В 2025 году только 49 стран выплатили взносы вовремя.