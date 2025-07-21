Палестинские власти объявили, что жертвами израильской операции на территории cектора Газа стали 58 900 человек. Только накануне от ударов ЦАХАЛ погибли 73 человека, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью.

ООН обвиняет Израиль в целенаправленном уничтожении жителей cектора Газа. Один из главных инструментов террора - голод. Тель-Авив, который контролирует поставки медикаментов, продовольствия и воды на палестинские территории, искусственно создает острый дефицит самых необходимых продуктов. В секторе Газа умирают от голода взрослые и дети. Страдает от недоедания не менее 1 млн человек. Раздача гумпомощи используется как ловушка с приманкой: в очередях за едой от ударов ЦАХАЛ уже погибло менее 900 палестинцев.