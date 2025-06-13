ООН потребовала от Израиля и Ирана проявлять максимальную сдержанность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и призвал стороны к максимальной сдержанности. Это сообщил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты в Иране в то время, как Иран и США ведут переговоры по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь напоминает об обязанности государств - членов ООН действовать в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права", - указывается в заявлении. - Генеральный секретарь просит обе стороны проявить максимальную сдержанность и любой ценой избежать обострения конфликта".

Ранее власти Израиля объявили о нанесении ударов по Ирану, в том числе по ядерным объектам в разных районах страны. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью этой операции срыв иранской ядерной программы и предупредил, что удары будут продолжены. В этих условиях в самом Израиле было введено особое положение, закрыты образовательные учреждения, ограничена работа предприятий, запрещены массовые собрания. Населению предписано находиться вблизи укрытий на случай ожидаемой ответной атаки с иранской стороны.