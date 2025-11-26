3.70 BYN
ООН предлагает странам выдвигать своих кандидатов на выборы нового генсека
Автор:Редакция news.by
Совбез и Генассамблея ООН сформировали совместное письмо, запустив процедуру выборов нового Генерального секретаря. Полномочия действующего генсека организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026.
Для выдвижения своего кандидата страны должны направить соответствующее письмо председателям Совбеза и Генассамблеи. Кандидаты в свою очередь должны представить свое видение развития организации, а также источники своих доходов.
Процесс непосредственного выбора Генерального секретаря намечен на конец июля 2026 года. Пока о желании бороться за пост заявили два человека - глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен.