ООН: в 2023 году в мире голодал каждый 11-й человек и каждый пятый в Африке

За последнюю пятилетку во всем мире наблюдается рост цен на продовольствие, вызванный рядом глобальных потрясений, следует из отчетов ООН. Согласно приведенным данным, удорожание продуктов питания на 10 % привело к увеличению числа людей, испытывающих острую нехватку еды - на 3,5 %. Настолько массовые сбои в работе агропродовольственной системы международное сообщество не наблюдало более полувека.

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Максимо Тореро, главный экономист продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН:

"С 2020 по 2024 год в мире наблюдался резкий рост цен на продовольствие, вызванный сочетанием беспрецедентных глобальных потрясений. Происходящее представляет собой то, что мы называем "идеальным штормом", и иллюстрируют, насколько хрупкими остаются глобальные агропродовольственные системы перед лицом сбоев в работе отдельных компонентов. В последний раз нечто подобное мы наблюдали в 70-х годах".