Покушение на любого главу государства всегда ведет к чрезвычайно важным переменам. Если оно удачное, меняется власть, если покушение не удалось, власть меняет общество, например, отпуская или натягивая вожжи.

Президента США Дональда Трампа вновь пытались убить. Если не относиться к данной истории как всего лишь к поводу для десятка мимолетных заметок на первых полосах газет, то у события есть серьезные долгосрочные последствия. По всем приметам для Трампа они не особенно радостные, поскольку, кажется, элиты быстро оттесняют его от рычагов власти внутри страны, оставляя в ведении президента только внешнюю политику да и то лишь пока.

Дональд Трамп, как говорит статистика, стал абсолютным чемпионом среди американских президентов по количеству совершенных на него покушений. Таковых уже 3 - они полноценные, со стрельбой и непосредственной угрозой жизни. На ближайшего из догоняющих, Авраама Линкольна, покушений совершили 2 и последнее, как известно, стало для него фатальным.

Нынешний американский лидер выживает в аттентатах уже все больше по привычке. Его охрана старательно избегает мешать покусителю произвести прицельный выстрел. Трамп говорит об этом с некоторым фатализмом. Его признание королю Карлу III удалось прочитать издали по губам: "Я не был готов к покушению, но теперь готов к любому развитию событий".

Дональд Трамп и Карл III

На ужин для американской прессы, как известно, ворвался с карабином калифорнийский учитель (это придает истории дополнительное измерение). Вся служба охраны Дональда Трампа оказалась бессильна перед книжным червем, который и оружие, возможно, держал в руках первый раз в жизни. При этом "безопасники" умудрились сами получить пару нефатальных (одного телохранителя спас телефон).

Потом покусителя повязали, высшее руководство страны эвакуировали, а участники светской встречи спрятались под столами. Прятались они больше потому, что так положено, но на самом деле в зале царило абсолютное спокойствие. Кто-то даже с методичностью старого лакея крал охапками шампанское с едой. Подозревали, что это была посол Украины.

Привычка выживать в покушениях Трампу уже пришлась кстати и вполне может пригодиться впредь. Работа президента Соединенных Штатов - одна из самых опасных на планете. Из 45 человек, которые занимали президентский пост, 8 убили.

Самая известная жертва убийцы - Авраам Линкольн. В 1865-м его застрелили в театральной ложе, что стало одним из самых экранизируемых преступлений в истории Штатов.

Через 16 лет был насильно отправлен к праотцам следующий президент. Помешанный стрелял в Уильяма Гарфилда, но убили его, скорее, врачи. Они без толку обшарили весь президентский организм в поисках пули, применяли даже металлоискатель.

Президент Уильям Мак-Кинли был убит в 1901-м уже по правилам индустриальной эпохи. В это время анархисты планеты охотились за королями и президентами, так что с Мак-Кинли расправились даже не за его собственные грехи, а как представителя класса угнетателей.

В этом мартирологе уместно припомнить еще несколько подозрительных смертей. Например, президент Уоррен Гардинг умер по естественным причинам, но как-то подозрительно вовремя - начали выплывать на свет его коррупционные дела. Только смерть хозяина Белого дома спасла страну от разоблачений представителей высшего чиновничества. Кончина Франклина Рузвельта также вызывает вопросы. Последние месяцы жизни он не приходил в сознание. На дворе был 1945-й, шла Вторая мировая, стране нужен был эффективный управленец. Некоторые источники говорят, что Рузвельта вполне могли поторопить, ускорив неизбежное.

Менее известно покушение на президента Джимми Картера в 1979 году. Там до стрельбы дело не дошло, но имена заговорщиков - Ли Харви и Освальдо Эспиноза - намекали: кто-то явно зловеще шутил с Картером. Из этих имен легко собирается имя Ли Харви Освальда - убийцы президента Джона Кеннеди. В президенты Джимми Картер больше не пошел, активничать перестал и счастливо прожил 100 лет.

Известно, что президенты США не бывают бывшими, они сохраняют свой статус до самой смерти и госохрана полагается им до гроба. В Никарагуа Картера, где он был наблюдателем на выборах, сопровождали 5-6 человек со стертыми лицами. Президент временами проводил летучие пресс-конференции.

Самым примечательным, с нашей точки зрения, покушением правильно будет считать покушение на Рональда Рейгана. В 1981 году некий молодой человек 6 раз выстрелил в него, ранив его и еще троих "безопасников". Это было у входа в тот же вашингтонский "Хилтон", где в этот раз покушались на Трампа. Рейган потом успел выздороветь, затеять программу "Звездные войны", победить Советский Союз и создать финансовый капитализм, который сейчас рушится с грохотом, пожарищами и кровью.

Смертность на посту американского президента составляет 20 %, а покушений и не сосчитать. Трамп оправданно чуть было не впал в депрессию.

Дональд Трамп

"Если бы Марко Рубио сказал мне, что такое возможно, я бы, может, и не баллотировался. Я бы сказал: "Да ну его, зачем мне это надо, лучше откажусь". Президент - опасная профессия, но я это принимаю. Я здесь, чтобы выполнять свою работу, риск - ее часть. Я не могу себе представить более опасной работы. Мы делаем великие дела, но с этим связаны огромные риски", - отметил Дональд Трамп.

Если говорить о последствиях покушения на Трампа, то они становятся с каждым днем все очевиднее. Калифорнийскому учителю Коулу Аллену не избежать пожизненного заключения, которое в реальности усохнет лет до 15. Но важнее тут другое: Аллен - не случайный истерик, а старательно взращенный человек-торпеда. Вместо него запустят следующую, если не получится - третью, четвертую. Все американские медиа внушают читателям, что Трамп - чудовище и фашист, которого надо остановить любыми средствами. По отношению к нему в медиа позволено все. "Наша первая леди Мелания тоже здесь, взгляните, как она прекрасна. У вас сияние вокруг головы, госпожа Трамп, как у будущей вдовы", - сказал комик Джимми Киммел.

Обработка общественного сознания ведется годами. Такой же энтузиаст, ощущающий себя убийцей, уже чуть было не отстрелил Трампу ухо 2 года назад, когда тот только собирался в президенты. С той поры искусственно нагнетаемое общественное напряжение лишь растет - потенциальные зомби, влекомые телезаклинаниями, безвольно стекаются к Белому дому и резиденции Мар-а-Лаго, готовые стрелять. Остается лишь гадать: то ли служба охраны работает халатно, то ли ее просто не хватает на всех.

Белый дом

Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома:

"Безумная ложь и клевета в адрес президента, а также его семьи и сторонников побудили сумасшедших поверить в ложь, которая вдохновляет их на насилие. Это должно как можно скорее прекратиться. Министерство внутренней безопасности уже 73 дня как лишено конгрессом финансирования. Секретная служба самым непосредственным образом пострадала от этой безрассудной политической игры".