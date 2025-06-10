Операция на Красном море стала провалом традиционной стратегии США

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала сенсационную статью под названием "Как хуситы напугали американский флот и переменили правила морской войны". Эксперты комментируют результаты применения авианосца и других тяжелых кораблей против йеменских группировок.

Оказывается, американский флот в буквальном смысле вынужден был спасаться бегством из Красного моря. Хуситы применяли по нему дроны, которыми, скорее всего, часть кораблей была повреждена. При этом отвечали американцы бомбами и ракетами, которые хуситам не могли нанести существенного урона. А все потому, что Йеменцы вооружены в основном стрелковым оружием и не располагают военной промышленностью.