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Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии объявила о намерении сформировать в инклюзивный переходный орган власти, сообщает ТАСС.

"НКОРС подтверждает, что работает над формированием переходного органа власти с участием всех национальных сил без исключений", - говорится в заявлении, размещенном коалицией в X (ранее Twitter). Отмечается, что он будет наделен "полными исполнительными полномочиями".