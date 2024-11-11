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Опрос: 61 % французов высказались за отставку Макрона
Больше половины (61 %) опрашиваемых выступили за отставку Макрона. Такие цифры приводит социологическая служба Odoxa-Backbone по заказу газеты Le Figaro, информирует ТАСС.
61 % опрошенных выступают за отставку действующего главы государства. Как отмечает издание, этот показатель вырос на 7 процентных пунктов с сентября 2024 года. 38 % респондентов высказались против отставки, еще 1 % участников исследования затруднились ответить.
Кроме того, 62 % опрошенных характеризуют президентство Макрона как авторитарное. Большинство французов также считают, что Франсуа Байру не удастся продержаться в премьерском кресле до конца года - 86 % респондентов убеждены, что президенту Франции в 2025 году придется назначать нового премьер-министра.
Опрос проводился 2-3 января, в нем приняли участие 1 005 человек.
Макрон назначил Байру на пост премьер-министра 13 декабря. Во главе правительства 73-летний лидер партии "Демократическое движение" сменил своего ровесника Мишеля Барнье. Последний ушел в отставку после того, как Национальное собрание (нижняя палата парламента) 4 декабря приняло резолюцию о недоверии кабмину Барнье из-за его попытки принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента.
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