Опрос: 61 % французов высказались за отставку Макрона

Больше половины (61 %) опрашиваемых выступили за отставку Макрона. Такие цифры приводит социологическая служба Odoxa-Backbone по заказу газеты Le Figaro, информирует ТАСС.

61 % опрошенных выступают за отставку действующего главы государства. Как отмечает издание, этот показатель вырос на 7 процентных пунктов с сентября 2024 года. 38 % респондентов высказались против отставки, еще 1 % участников исследования затруднились ответить.

Кроме того, 62 % опрошенных характеризуют президентство Макрона как авторитарное. Большинство французов также считают, что Франсуа Байру не удастся продержаться в премьерском кресле до конца года - 86 % респондентов убеждены, что президенту Франции в 2025 году придется назначать нового премьер-министра.

Опрос проводился 2-3 января, в нем приняли участие 1 005 человек.