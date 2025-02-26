Опрос Bild: партия Шольца теряет позиции в Гамбурге

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца теряет позиции в Гамбурге, но все еще является фаворитом на земельных выборах, которые состоятся 2 марта, свидетельствуют данные опроса института INSA для газеты Bild.

По данным опроса, рейтинг СДПГ составляет 32 %, что более чем на 7 процентных пунктов (п.п.) ниже, чем их результат на выборах 2020 года. На втором месте идет одержавший победу на федеральных выборах Христианско-демократический союз (ХДС) с 17 % голосов (+5,8 п.п.), опережая "Зеленых", которые могут рассчитывать на 16 % голосов (-8,2 п.п.).

Из данных опроса также следует, что 5-процентный порог вхождения в земельный парламент должны преодолеть еще 2 партии: "Левые" с рейтингом в 13 % (+3,9 п.п.) и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом в 11 % (+5,7 п.п.).

Как и на федеральных выборах, не пройти в парламент рискуют Свободная демократическая партия (СвДП) с рейтингом в 3 % и Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость (ССВ) с тем показателем.

Опрос был проведен 24-26 февраля, в нем приняли участие тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 п.п.