Опрос: Более 44 % калифорнийцев высказались за независимость штата от США

По результатам опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov, более 44 % граждан штата Калифорния отметили, что желают получить независимости от вашингтонской администрации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на журнал Newsweek и результаты опроса.

"Калифорнийцы готовы к самоуправлению и сконцентрированы на прагматических решениях", - прокомментировал вице-председатель исследовательского центра Independent California Institute (ICI), занимающегося изучением вопроса независимости 31-го штата США.

Генеральный директор центра также добавил, что результаты опроса показывают рекордно высокий настрой жителей штата на независимость.

Опрос проводился с 11 по 23 июня на фоне конфликта между губернатором штата и администрацией президента США.