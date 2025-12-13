3.72 BYN
Опубликованы кадры загоревшегося аквапарка в Суздале
Автор:Редакция news.by
Более 200 человек, в том числе 50 детей, эвакуировали из аквакомплекса в Суздале. Спасателям поступило сообщение о пожаре. По предварительной информации, причиной возгорания кровли стало короткое замыкание. К настоящему времени открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Информации о пострадавших не поступало.
Также стало известно, что посетителям, которые находились в аквапарке во время ЧП, вернут деньги за билеты. Сейчас здание закрыто до завершения проверки и экспертизы, территория находится под контролем экстренных служб.