Опубликованы кадры загоревшегося аквапарка в Суздале

Более 200 человек, в том числе 50 детей, эвакуировали из аквакомплекса в Суздале. Спасателям поступило сообщение о пожаре. По предварительной информации, причиной возгорания кровли стало короткое замыкание. К настоящему времени открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Информации о пострадавших не поступало.