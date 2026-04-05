Ормузский пролив, несмотря на ультиматум Трампа, закрыт

3 апреля средства ПВО Ирана уничтожили истребитель F-15, с которого удалось катапультироваться двум пилотам. Если одному повезло вернуться к своим, то поисками второго несколько суток занимались обе стороны. Хотя спасти удалось обоих, как утверждают американцы, пока публике пилотов не предъявили, поэтому верить Пентагону приходится на слово.

Между тем осталось менее суток до истечения американского ультиматума Тегерану: Трамп через соцсети в очередной подтвердил, что Иран ждет волна сокрушительных ударов, если он не примет предложенные им условия мира, предполагающие фактическую капитуляцию.



Стороны тем временем продолжают обмениваться ракетными ударами. Ночью были слышны взрывы в Тегеране. Иран в свою очередь атаковал цели в Кувейте, где горит завод по переработке нефти.



Что касается Ормузского пролива, Тегеран разрешил через него следовать нейтральным и дружественным судам, а также кораблям с гуманитарным грузом. Артерию откроют и для тех стран, которые будут оплачивать нефть в евро или юанях.