Ормузский пролив перекрыт: газ в Европе подорожал на треть, хранилища почти пусты

Перекрытие Ормузского пролива осложнило мировые поставки нефти и ударило по кошельку простых европейцев. Средняя цена на газ в Европе по итогам апреля выросла на треть по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Сейчас тысяча кубометров топлива обходится европейцам почти в 545 долларов.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к жесткой конкуренции Европы и Азии за свободные объемы газа на рынке, подтолкнув тем самым котировки вверх. Кроме того, в нынешнем году необычно долгим в Европе выдался отопительный сезон: он длился почти полгода. На данный момент европейские хранилища заполнены газом лишь на треть.