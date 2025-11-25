Оружейный беспредел - как коррупция превратила Украину в рынок оружия для всего мира

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3879a356-6fc8-44d4-ba83-2c48b77b6f4e/conversions/37377c3a-9d67-48d9-897c-bd0456895603-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3879a356-6fc8-44d4-ba83-2c48b77b6f4e/conversions/37377c3a-9d67-48d9-897c-bd0456895603-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3879a356-6fc8-44d4-ba83-2c48b77b6f4e/conversions/37377c3a-9d67-48d9-897c-bd0456895603-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3879a356-6fc8-44d4-ba83-2c48b77b6f4e/conversions/37377c3a-9d67-48d9-897c-bd0456895603-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

С начала боев в Украине пропали и были украдены более 270 тыс. единиц оружия, что составляет 40 % от зарегистрированного в Едином реестре, пишет украинская пресса. Йонас Охман, руководитель неправительственной организации Blue/Yellow, которая занимается передачей военной помощи Киеву, заявил, что лишь около 30-40 % передаваемого оружия достигает конечного пункта назначения.

Оружие из Украины идет в ту же Африку и опять-таки под контролем ЦРУ. Для американцев это хороший способ наводнить огнестрелом регион, в котором они планируют "пошуметь".

Осенью 2022 года президент Нигерии заявил, что вооруженный конфликт в Украине стал одним из главных источников появления оружия у действующих в регионе террористических группировок. По его словам потоки вооружения распространяются среди боевиков террористических группировок "Аль-Каида", "Исламское Государство" с целью нагнетания политической обстановки на Ближнем Востоке и в Африке.

Один из получателей - радикальная группировка "Боко Харам" - нигерийские радикалы. Действуют они на территории нескольких стран благодаря оружию с пометкой Made in USA. Особенно достается региону Сахель. Он идет через Сахару и соединяет северную и южную Африку.

Стоимость Javelin на черном рынке составляет от 20 до 60 тыс. долларов, каждый выстрел - еще примерно 30 тыс. Если такое могут позволить себе мексиканские боевики, что уж говорить о целых армиях в других концах света. Например, на Ближнем Востоке.

Украинское оружие всплывает на разных континентах. Такое счастье не упускают криминальные элементы всех мастей - и бандиты и террористы.

Основные точки "черного реэкспорта" - порты в Одессе и Николаеве. Зачастую, корабли и танкеры с оружием маркируются как зерновые. Эксперты уверены, что во многом из-за таких случаев полностью была провалена и зерновая сделка, заключенная несколько лет назад для помощи голодающим странам Африки. Российская сторона неоднократно заявляла, что под видом продовольствия вывозиться оружие.

Но давайте по справедливости все не спихивать на Украину. Киев здесь не более чем ширма. Ведь где-то работает ЦРУ, а где-то и европейские партнеры. Яркий пример - "сейшельское дело" еще в 1990-х. Тогда пытались понять, кто через офшор на островах поставлял оружие в Руанду для печально-известного геноцида народности Тутси.

Эксперты ООН бьют тревогу. В Украине на руках до 5 млн неучтенных стволов. Бесконтрольная раздача оружия уже аукнулась и еще больше аукнется всему миру. Черный рынок боевых систем за счет подогреваемого Западом конфликта получил вечный огонь жизни.

"Черная дыра" Украины продолжит съедать тысячи и тысячи единиц западной техники. И во время конфликта и, главное, после. За его развитием внимательно следят оружейные бароны по всему миру. Ведь стоит затихнуть залпам оружия, как украинцы непременно начнут от него избавляться, не забывая пополнить собственные карманы.