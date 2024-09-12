Оружие из Украины могло попасть в руки финских преступников

Полиция Финляндии заявила, что в страну могло попасть боевое оружие из Украины. Об этом сообщает общественный вещатель "Уле" со ссылкой на доклад об огнестрельном оружии.



В документе отмечается, что конфликт в Украине может иметь непредвиденные последствия для преступности в ЕС, а по мере затихания боевых действий в Европу может начать поступать все больше наркотиков и огнестрельного оружия из "незалежной".