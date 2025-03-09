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Оружие вместо машин. Автоконцерн Audi предложили переоборудовать в военно-промышленный комплекс
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1_22025-03-09T12:34:41.000000Z00
Недавно закрывшийся в Брюсселе завод немецкого автоконцерна Audi предложили переоборудовать в военно-промышленный комплекс. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
Заявление было сделано после одобренного ранее плана перевооружения Европы, который предусматривает создание фонда в 150 млрд евро.
Деньги из него будут предоставлять странам ЕС в виде займов для улучшения обороны - например, для закупки систем ПВО и боеприпасов.
Завод Audi официально перестал работать в Брюсселе 28 февраля на фоне кризиса в автопроме Европы. Без работы остались около 3 тыс. сотрудников.