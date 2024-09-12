3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Ошеломительное лидерство": Дональд Трамп набрал 52 % поддержки голосов против 42 % Камалы Харрис
Американское издание The Hill сообщает сенсационную новость. По данным опросов, Дональд Трамп (кандидат в президенты США от республиканцев) впервые обогнал Камалу Харрис (кандидат в президенты США от демократов), причем лидерство его не просто впечатляющее, а ошеломительное - 52 % против 42 %.
За последние два месяца предвыборная ситуация изменилась радикально. Харрис сначала вела, хоть и с незначительным преимуществом. В последние недели на ее популярности сказались провалы администрации в борьбе со стихийными бедствиями и крайне невнятные выступления самой Харрис. Обе стороны - и республиканцы, и демократы - готовятся к тому, чтобы отказаться сертифицировать результаты голосования выборщиков. И это значит, что с каждым днем растут шансы, что выборы проигравшая сторона объявит недействительными.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов