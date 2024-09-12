"Ошеломительное лидерство": Дональд Трамп набрал 52 % поддержки голосов против 42 % Камалы Харрис

Американское издание The Hill сообщает сенсационную новость. По данным опросов, Дональд Трамп (кандидат в президенты США от республиканцев) впервые обогнал Камалу Харрис (кандидат в президенты США от демократов), причем лидерство его не просто впечатляющее, а ошеломительное - 52 % против 42 %.

За последние два месяца предвыборная ситуация изменилась радикально. Харрис сначала вела, хоть и с незначительным преимуществом. В последние недели на ее популярности сказались провалы администрации в борьбе со стихийными бедствиями и крайне невнятные выступления самой Харрис. Обе стороны - и республиканцы, и демократы - готовятся к тому, чтобы отказаться сертифицировать результаты голосования выборщиков. И это значит, что с каждым днем растут шансы, что выборы проигравшая сторона объявит недействительными.