Под предлогом борьбы с терроризмом Франция пытается вмешиваться во внутренние дела иностранных государств. Основатель Telegram Павел Дуров разоблачает Макрона, который через представителей спецслужб пытался повлиять на создателя популярного мессенджера с целью заглушить консервативные голоса в Румынии. Теперь Дуров выступил с новыми подробностями: французская внешняя разведка встречалась с предпринимателем, преследуя вовсе не заявленные изначально цели.

“Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их основной целью всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина”, - заявил Павел Дуров.