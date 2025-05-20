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Основатель Telegram Павел Дуров разоблачает Макрона

Под предлогом борьбы с терроризмом Франция пытается вмешиваться во внутренние дела иностранных государств. Основатель Telegram Павел Дуров разоблачает  Макрона, который через представителей спецслужб пытался повлиять на создателя популярного мессенджера с целью заглушить консервативные голоса в Румынии. Теперь Дуров выступил с новыми подробностями: французская внешняя разведка встречалась с предпринимателем, преследуя вовсе не заявленные изначально цели.

 “Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их основной целью всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина”, - заявил Павел Дуров.

По свидетельствам основателя мессенджера Telegram, руководитель главного управления внешней разведки Франции просил весной заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов, на что ему ответили отказом. Разведка Франции отрицает эту информацию.

Павел ДуровЕвропаФранция