Остановить эскалацию или выполнить обязательства перед Израилем - что предпочтут в Белом доме

Конфликт Израиля и Ирана стал яблоком раздора для американского руководства. На фоне ударов США по Ирану эксперты прогнозируют очередной виток напряженности. Авторский взгляд в "Таблице Менделевой".

Мир на грани новой войны. В США влиятельные медиаперсоны и избиратели требуют остановить эскалацию с Ираном. Но на другой чаше весов союзнические обязательства перед Израилем. Какой сценарий предпочтут в Белом доме?

Ближневосточный раскол Штатов и показательные перепалки. Вашингтон оказался между Сциллой и Харибдой. Дональд Трамп во время своего второго президентского срока грезил прослыть миротворцем. Вот его речь за сутки до инаугурации: "Я положу конец войне в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну, и вы не представляете, насколько мы близки к этому".

Но ни завтра, ни через неделю и даже ни через полгода Трампу не удалось отвести мир от пропасти. Напротив, вступление американцев в конфликт Ирана и Израиля грозит его разрастанием и выходом далеко за рамки этих стран. СМИ обвиняют Трампа в несоблюдении собственных предвыборных и инаугурационных обещаний. Дебаты в США по этому поводу не прекращаются.

"Он говорил, что Израиль может справиться в одиночку, без нашей помощи. Потом мы начали помогать им с обороной. А теперь он публикует свои угрозы в "Твиттере". Что означает "безоговорочная капитуляция"? Кому Иран должен сдаться? Как я уже говорил о войне на Ближнем Востоке, ее легко начать, но трудно закончить", - отметил заместитель главы комитета Сената США по разведке Марк Уорнер.

Острые разногласия между сторонниками трамповского движения MAGA становятся достоянием общественности. "Сенатор-незнайка" - так пользователи соцсетей теперь называют Тэда Круза, который в прошлом даже составлял конкуренцию Трампу на праймериз, заняв почетное второе место. А сейчас опозорился на весь мир в эфире у Такера Карлсона. На вопрос журналиста, сколько людей живет в Иране, Круз ответил: "Я не знаю численность населения". "Вы не знаете численность населения страны, режим которой вы пытаетесь свергнуть? - удивился Карлсон. - Хорошо. Этнический состав Ирана". "Они персы и преимущественно шииты", - ответил сенатор. "Вы ничего не знаете об Иране!" - резюмировал журналист.

Карлсон, как и подавляющее большинство американцев, противник прямого вступления США в конфликт. По данным свежего соцопроса, 69 % местных жителей выступают за мирные переговоры с Ираном.

"Мне в самом деле нравится Трамп. В душе он гуманист. А говорю я это сейчас, поскольку боюсь, что моя страна (если начнет войну с Ираном) будет в итоге ослаблена. И кончится дело крахом Американской империи. Понимаю, многие страны этого ждут не дождутся. Идеальный способ добиться этого - разбить корабль "Америка" о скалы Ирана. Но также это обернется и концом президентства Трампа", - заявил американский журналист Такер Карлсон.

В ответ Карлсон получил от президента эпитет "чокнутый" в свой адрес. В стане американских изоляционистов, считающих, что военное вмешательство нарушило бы принципы Трампа "Америка превыше всего", и Илон Маск.