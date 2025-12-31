От австралийских пляжей до Таймс-сквер - как мир готовится к встрече Нового года

Мир готовится к встрече Нового года. От австралийских пляжей до Таймс-сквер в Нью-Йорке - организаторы завершают последние приготовления к грандиозным шоу. Силы безопасности проверяют охрану общественных мест.

Австралия встретит 2026 год одной из первых - в Сиднее уже занимают лучшие места вблизи гавани. При этом впервые за многие годы на пляже Бонди не будет традиционного массового шоу из-за недавней стрельбы. Сиднейский мост подсветят белым светом на одну минуту - в знак памяти и уважения к жертвам трагедии. А вот основной фейерверк над гаванью все же состоится, но в более жестких рамках безопасности.

Крис Миннс, премьер-министр Нового Южного Уэльса (Австралия):

"Терроризм процветает на страхе. Террористы надеются, что люди свернутся калачиком и перестанут жить своей обычной жизнью, но мы должны проявить непокорность перед лицом этого зла, и лучший способ сделать это - провести время с друзьями и семьей в новогоднюю ночь в Сиднейской гавани. Полиция Нового Южного Уэльса введет самый всеобъемлющий режим безопасности за всю свою историю в новогоднюю ночь. Только в центральной части города будет более 2 тыс. полицейских".

При этом власти сразу нескольких мировых столиц сочли необходимым отказаться от привычных новогодних форматов. Причины разные - от опасений давки до информации о потенциальных угрозах. Так, в Париже отменили традиционный концерт на Елисейских полях. Но фейерверк решили сохранить - он станет главным визуальным символом наступления года. В Азии изменения коснулись Токио. Знаменитый обратный отсчет у станции Сибуя отменен из-за опасений массовой давки, возможных атак и неконтролируемого употребления алкоголя. Серьезные меры безопасности в Берлине - здесь главным событием станет новогодняя вечеринка у Бранденбургских ворот. Там сейчас устанавливают заграждения, повсюду в городе - усиленные наряды полиции.