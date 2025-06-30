От британских властей потребовали остановить накачку Киева оружием

Перестать оказывать военную помощь Украине потребовали от правительства члены транспортного профсоюза в Великобритании. Об этом говорится в мирной инициативе организации, одобренной ранее на ее годовом собрании.

В документе содержится призыв к британским властям "взять на себя обязательство работать над достижением дипломатического, основанного на переговорах, долгосрочного мирного урегулирования".

Как заявил пресс-секретарь профсоюза, "накачивание оружием одной стороны против другой контрпродуктивно с точки зрения создания условий для мирного разрешения" конфликта.