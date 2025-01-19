От госсекретаря США до директора ЦРУ: кто может занять посты в администрации Трампа

20 января 2025 года пройдет инаугурация Дональда Трампа, после которой он официально вступит в должность президента США.

ТАСС подготовил материал, в котором содержатся краткие основные сведения о людях, которые номинированы на ключевые посты в новой администрации Дональда Трампа. Их кандидатуры также должны быть утверждены Сенатом.

Государственный секретарь Марко Рубио

Родился в 1971 году. Выходец из семьи кубинских иммигрантов, выпускник Университета Флориды и Университета Майами, доктор права. В 2000-2008 годах был депутатом Палаты представителей штата Флорида, возглавлял там фракцию республиканцев, в 2006-2008 годах был спикером палаты. В 2010 году был избран в Сенат Конгресса, переизбирался в 2016 и 2022 годах (мандат до 2028 года). В 2016 году баллотировался на пост президента США от Республиканской партии, снял свою кандидатуру на этапе праймериз.

Рубио выступает за оказание военной помощи Израилю, предлагает увеличить военное присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая и ужесточить санкции в отношении Ирана и КНДР. Высказывается против выделения военной помощи Украине и вступления этой страны в НАТО. На слушаниях в Сенате Конгресса по рассмотрению его кандидатуры на пост госсекретаря одним из приоритетов американской внешней политики назвал завершение конфликта на Украине, а условиями потенциальных переговоров - участие в них США, обсуждение вопросов о нейтралитете Украины и ослабление санкций в отношении России. Охарактеризовал Китай как "самого сильного и опасного противника".

Министр обороны Пит Хегсет

Родился в 1980 году. Окончил Принстонский и Гарвардский университеты, магистр в области госуправления. В 2003 году поступил в Национальную гвардию: служил на базе Гуантанамо на Кубе, где содержатся лица, обвиненные в терроризме, командовал взводом в Ираке, был инструктором по контрпартизанской войне в Афганистане. Ушел в запас в звании майора. В 2000-е годы работал в неоконсервативном Манхэттенском институте политических исследований, сотрудничал с ветеранскими организациями. В 2014 году начал работать корреспондентом на телеканал Fox News, появлялся в качестве эксперта на различных ток-шоу, в 2017 году стал соведущим программы Fox & Friends Weekend.

Хегсет выступает в защиту лиц, совершивших военные преступления в ходе зарубежных кампаний, одной из основных угроз США называет "исламский экстремизм", не раз выступал с призывами нанести полномасштабный удар по Ирану. Сторонник политики Израиля. На слушаниях в Сенате назвал "критически важным" обеспечение превосходства США в космосе, заявил, что США должны придерживаться контроля над вооружениями, только если это соответствует их интересам, обещал рассмотреть необходимость усиления американского военного присутствия в Европе, утверждал, что РФ, КНР, Иран и КНДР совместно подрывают влияние США. По мнению Хегсета, "особую остроту приобретают российские операции в кибер- и информационной сферах, подводные боевые действия, а также амбиции в космосе и Арктике". Хегсет известен пристрастием к алкоголю, этот вопрос даже обсуждался при рассмотрении его кандидатуры в Сенате. Семь лет назад против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии, он был оправдан.

Министр финансов Скотт Бессент

Родился в 1962 году. Окончил Йельский колледж (отделение Йельского университета), бакалавр в области политологии. Работал в нескольких инвестиционных компаниях, в том числе в Soros Fund Management, занимающейся управлением фондами Сороса (признаны нежелательными в РФ), возглавлял ее лондонский офис. В 2000 году основал собственный хедж-фонд, но закрыл его в 2005 году В 2006-2011 годах был приглашенным профессором в Йельском университете. В 2011-2015 годах снова сотрудничал с Джорджем Соросом. В 2015 году основал фонд Key Square Group.

На слушаниях в Сенате утверждал, что расходы американского федерального правительства "вышли из-под контроля" и в конце 2025 года США могут столкнуться с экономическим кризисом и крупнейшим в истории повышением налогов. Высказался за ужесточение санкций против России и ее нефтяного сектора до уровня, который заставит РФ "сесть за стол" переговоров по Украине, а также за введение ограничений импорта из КНР.

Министр юстиции и генеральный прокурор Пэм Бонди

Родилась в 1965 году. Окончила Университет Флориды и частный Стетсонский университет во Флориде, доктор права. Работала прокурором в округе Хиллсборо в штате Флорида. В 2010 году была избрана генпрокурором Флориды, занимала пост в 2011-2019 годах, затем сотрудничала с лоббистской фирмой Ballard Partners. Защищала Дональда Трампа во ходе первого процесса по его импичменту в 2019-2020 годах. Во время президентской гонки 2024 года возглавляла юридическое подразделение поддерживающей Трампа организации Институт политики "Америка прежде всего".

Во время слушаний в Сенате, заверила законодателей, что министерство юстиции будет независимым от влияния президента, а также пообещала не допустить использования ресурсов ведомства для преследования его политических оппонентов.

Министр энергетики Крис Райт

Родился в 1965 году. Выпускник Массачусетского технологического института. В 1992 году основал компанию, занимающуюся добычей сланцевого газа методом гидроразрыва пласта, был ее директором до 2006 года. В 2011 году основал нефтесервисную компанию Liberty Energy. Отрицает влияние антропогенного фактора на изменение климата, сторонник использования ископаемого топлива. Во время слушаний в Сенате обещал принять меры для преодоления зависимости США от российского урана, а также нарастить производство плутониевых сердечников для модернизации американского ядерного оружия.

Постоянный представитель США при ООН Элиз Стефаник

Родилась в 1984 году. Окончила Гарвардский университет, бакалавр в области госуправления. В 2000-е годы работала в Совете по внутренней политике при администрации Джорджа Буша (мл.). В начале 2010-х годах была занята в семейном бизнесе (в сфере торговли стройматериалами). В 2014 году в возрасте 30 лет выиграла выборы в Палату представителей Конгресса, став самой молодой женщиной, избранной в Конгресс. С мая 2021 года по январь 2025 года возглавляла Конференцию конгрессменов-республиканцев (пост является третьим по значимости в руководстве партии в палате).

Стефаник известна как жесткий критик ООН и последовательная защитница Израиля. С ее именем связывают отставку ректоров Гарвардского и Пенсильванского университетов в конце 2023 года из-за пропалестинских акций студентов. Она требовала от руководства этих вузов "не ссылаться на свободу слова" , осудить любые выступления, направленные против Израиля, и начать преследование студентов, участвовавших в акциях.

Директор Национальной разведки Тулси Габбард

Родилась в 1981 году. Получила образование в Гавайском тихоокеанском университете, бакалавр делового администрирования. В 2003-2020 годах - офицер Национальной гвардии, служила в Ираке и Кувейте, ушла в запас в звании подполковника. В 2002 году была избрана в Палату представителей штата Гавайи от Демократической партии, став в 21 год самой молодой женщиной, избранной в законодательный орган уровня штата (сохраняла мандат до ноября 2004 года). С 2012 года неоднократно избиралась в Палату представителей Конгресса, покинула ее в январе 2021 года. В 2013-2016 годах была заместителем председателя Национального комитета (руководящий орган) Демократической партии. В 2019-2020 годах вела кампанию за выдвижение на пост президента США, вышла из гонки на первых этапах праймериз. В 2022 году начала работать на телеканале Fox News, выступала ведущей и политическим комментатором в шоу консервативной направленности. В том же году покинула Демпартию. В 2024 году присоединилась к республиканцам, регулярно выступала на предвыборных митингах Дональда Трампа.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Родился в 1965 году. Окончил Университет Нотр-Дама (штат Индиана) и Школу права Южного методистского университета в Далласе (штат Техас), доктор права. Занимался адвокатской практикой, был партнером нескольких юридических фирм. В 2004-2012 годах - мэр города Хит с населением примерно 7 тыс. человек в штате Техас, одновременно в 2004-2007 годах возглавлял Управление по борьбе с терроризмом в Восточном округе Техаса. В 2014 году был избран в Палату представителей Конгресса, переизбирался в 2016 и 2018 годах. С мая 2020 по январь 2021 года был главой Национальной разведки (координирует деятельность разведывательных ведомств страны). Выступал в поддержку президента Трампа по вопросу "сговора" с Россией и "российского вмешательства" в выборы 2016 года, критиковал деятельность возглавлявшего расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.