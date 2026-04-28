Фото РИА Новости

Сорок лет, прошедших после чернобыльской катастрофы, стали для Беларуси временем огромной, непрекращающейся работы. Приняв на себя основной удар радиоактивного загрязнения, четверть территории страны оказалась заражена, государство последовательно реализовало 6 государственных программ, пройдя долгий и трудный путь от экстренной ликвидации последствий к системному социально-экономическому возрождению.

Совсем недавно, в апреле 2026 года, стало известно о новом символическом шаге: на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Гомельской области планируется открыть специальную смотровую вышку. С ее высоты посетители при помощи биноклей смогут увидеть на украинской территории сам объект "Укрытие" - знаменитый саркофаг, закрывающий разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС.

Открытие этой площадки, запланированное на июнь 2026 года, призвано стать не просто новой точкой притяжения для туристов, но и живым, наглядным свидетельством того, как Беларусь, преодолевая последствия одной из крупнейших техногенных катастроф в истории, 40 лет спустя учится жить и развиваться на этой земле, обращая свою боль в осознанное отношение к прошлому и будущему.

К 2026 году мировая энергетика подошла к точке невозврата. Десятилетия споров о безопасности атома сменились сухой экономической калькуляцией. Солнца и ветра не хватает, чтобы согреть планету и запитать нейросети. А энергетический кризис последних лет заставил правительства крупнейших экономик пересмотреть свои стратегии. И сегодня мы наблюдаем то, что аналитики называют "ядерным ренессансом". И это не просто возвращение к старым технологиям, а признание того, что без атомной генерации невозможно достичь климатических целей и обеспечить стабильность производства.

От катастрофы к "ядерному ренессансу" - как Беларусь и мир меняют отношение к мирному атому

Самый показательный пример - Япония. Страна, пережившая тяжелый опыт 2011 года, официально вернулась к мирному атому. В апреле 2026 года крупнейшая АЭС мира "Касивадзаки-Карива" снова начала выдавать ток в сеть. Для Токио это вопрос выживания промышленности. Замена газа ядерным топливом экономит стране миллиарды долларов ежегодно и снижает зависимость от нестабильного импорта.

"Япония объявила о возобновлении работы своих атомных станций, а также о строительстве новых. Это действительно очень значительный шаг. Это очень-очень важная тема. И тот факт, что другие страны движутся в этом направлении, многое говорит нам о том, куда движется мир, и является ли эта технология жизнеспособной, что я думаю, так и есть", - отметил экс-министр промышленности, энергетики и сокращения выбросов Австралии Ангус Тэйлор.

Так кто же ведет мир в атомное завтра? Если посмотреть на цифры, расклад сил впечатляет. Соединенные Штаты удерживают первенство по количеству блоков. 94 действующих реактора. Они производят почти 30 % всей мировой атомной генерации. Но их проблема - возраст: большинство станций построены еще в прошлом веке. Лидером по доле в энергобалансе является Франция. Более 60 % всей страны питается от АЭС. Париж сделал ставку на мирный атом еще в 1970-х и сегодня является главным экспортером электричества в Европе. Россия удерживает лидерство в технологическом экспорте. "Росатом" строит одновременно в десяти странах - от жаркого Египта до высокотехнологичной Турции и Индии. Каждая пятая АЭС, строящаяся сегодня в мире, - российского дизайна. Ну а локомотив будущего - Китай.

От катастрофы к "ядерному ренессансу" - как Беларусь и мир меняют отношение к мирному атому news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90237bf4-2e65-4050-8c51-8b336dcf1f19/conversions/c2c1688a-3b02-420d-9a91-16e857b0cb18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90237bf4-2e65-4050-8c51-8b336dcf1f19/conversions/c2c1688a-3b02-420d-9a91-16e857b0cb18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90237bf4-2e65-4050-8c51-8b336dcf1f19/conversions/c2c1688a-3b02-420d-9a91-16e857b0cb18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90237bf4-2e65-4050-8c51-8b336dcf1f19/conversions/c2c1688a-3b02-420d-9a91-16e857b0cb18-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В Китае производство электроэнергии рассматривается как вопрос жизни и смерти для экономического развития и уровня жизни китайского народа. Атомная энергетика, вероятно, является одним из немногих основных источников энергии, способных действительно спасти человечество в будущем", - подчеркнул вице-президент Центра Китая и глобализации Виктор Гао.

Темпы здесь невероятные. За последние 10 лет они ввели в строй больше мощностей, чем весь остальной мир вместе взятый. И в настоящее время Китай строит наибольшее количество реакторов по сравнению с любой другой страной мира. 28 блоков в процессе прямо сейчас. В планах еще минимум 150.

Пока Пекин бьет рекорды, Европа проводит "работу над ошибками". В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально назвала отказ ЕС от атомной энергии "стратегической ошибкой". Сегодня доля атома в Европе упала до 15 %, что сделало регион уязвимым перед волатильными ценами на газ. Сегодня даже Германия, несмотря на формальный отказ от мирного атома, рассматривает возможность восстановления сразу девяти станций.

Но, пожалуй, самый горький урок ядерный ренессанс преподнес нашим ближайшим соседям. Литва, которая когда-то была энергетическим донором всего региона, сегодня превратилась в "энергетического попрошайку". В угоду европейским директивам Вильнюс собственноручно уничтожил Игналинскую АЭС, лишив свой народ дешевого света, а промышленность - будущего. И вот оглушительное признание поражения. В 2026 году страны Балтии, забыв о былой спеси, спешно пытаются вернуться в "ядерный клуб". Эстония уже принимает законы о ядерной безопасности и выбирает площадки для малых модульных реакторов. Литва создала рабочую группу, чтобы хоть как-то вернуть атом в свои сети к 2040 году.

От катастрофы к "ядерному ренессансу" - как Беларусь и мир меняют отношение к мирному атому news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9bf0e69-3b8b-459c-bac1-ca6bfdbdfc06/conversions/0df855ba-0ba0-444e-896f-2ba2ac123683-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9bf0e69-3b8b-459c-bac1-ca6bfdbdfc06/conversions/0df855ba-0ba0-444e-896f-2ba2ac123683-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9bf0e69-3b8b-459c-bac1-ca6bfdbdfc06/conversions/0df855ba-0ba0-444e-896f-2ba2ac123683-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9bf0e69-3b8b-459c-bac1-ca6bfdbdfc06/conversions/0df855ba-0ba0-444e-896f-2ba2ac123683-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этом контексте белорусский опыт выглядит как последовательная реализация долгосрочной стратегии. Беларусь вошла в "ядерный клуб" на этапе его трансформации, выбрав технологию поколения "3+". Пока соседи по региону только формируют рабочие группы по возврату к атому, БелАЭС уже замещает более 4 млрд кубометров газа в год, обеспечивая внутренний рынок прогнозируемым тарифом.

Цифры 2026 года наглядно демонстрируют цену энергетического суверенитета. На европейских биржах разница в стоимости 1 МВт⋅ч стала рекордной за последние годы. Так, во Франции оптовые цены удерживаются на уровне 50 евро за 1 МВт⋅ч. В то время как в странах Балтии доходит до 150 евро. Впрочем, все эти цифры для обычного человека обретают смысл только тогда, когда он открывает счет за коммунальные услуги. И здесь разница между "атомными" странами и странами-импортерами становится еще нагляднее. Например, в Германии средний чек за электроэнергию на семью - под 80 евро, в Литве - 55. В Беларуси - 15 евро. Разница в четыре-пять раз в чеках на оплату - это и есть реальное воплощение энергетической безопасности.