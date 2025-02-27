От хаба газа до "зеленой" ловушки - как Германия лишилась дешевого полезного ископаемого

Режим кризиса - этот термин стал словом года по версии немцев в 2023 году. С тех пор ситуация не улучшилась, а даже приобрела системный характер. Акции протестов, выброшенных на улицу заводчан, стали обыденностью.

Дело в том, что немецкие предприятия ушли в экономически стабильные регионы. В то же время полиция фиксирует стремительный рост преступности. Некогда промышленный локомотив Евросоюза покрылся ржавчиной. Но как это произошло и чем обусловлено? Неожиданно для самих себя представители немецкой власти осознали, что их экономическое благополучие долгие годы базировалось на продуктивных и взаимовыгодных отношениях с Россией.

Роберт Хабек, вице-канцлер, министр экономики Германии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7e73f41-ecfa-421b-a45d-3f0fbc8489e5/conversions/0c847005-5536-495d-9e31-116fbea355cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7e73f41-ecfa-421b-a45d-3f0fbc8489e5/conversions/0c847005-5536-495d-9e31-116fbea355cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7e73f41-ecfa-421b-a45d-3f0fbc8489e5/conversions/0c847005-5536-495d-9e31-116fbea355cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7e73f41-ecfa-421b-a45d-3f0fbc8489e5/conversions/0c847005-5536-495d-9e31-116fbea355cf-xl-___webp_1920.webp 1920w Роберт Хабек, вице-канцлер, министр экономики Германии

Вот что об этом говорил Роберт Хабек: "В 2025 году нам придется снизить прогноз экономического роста до 0,3 %. На 2026 год мы прогнозируем рост на 1,1 %. В последние 10 лет экономические условия в ФРГ постоянно ухудшались, и это во многом связано со своего рода оптическим обманом. Мы считали, что наша экономическая мощь основана на нашей собственной силе, а на самом деле она была основана на дешевом газе из России".

Дешевый российский газ в Германии тоже появился не сам по себе. Для этого немецким политикам пришлось проявить субъектность. Это то, чего нынешним представителям власти так не хватает. Спустя всего 10 лет после завершения Второй мировой войны (в сентябре 1955 года) в СССР прибыла немецкая делегация во главе с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Тогда Москва и Бонн начали устанавливать дипломатические отношения и закладывать фундамент для выстраивания продуктивных экономических отношений. Уже в 1960 году поднялся вопрос о поставках в СССР труб большого диаметра и другого оборудования, необходимого для строительства газопроводов. Немецкие промышленники и предприниматели активно лоббировали сделку, проявляя свою заинтересованность в дешевых энергоносителях.

Советский газ существенно менял ситуацию в энергетическом портфеле ФРГ, вытесняя американский уголь. Белый дом отстаивал традиционный рынок сбыта, оказывал давление на Аденауэра через Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ), требуя прекратить сотрудничество.

КОКОМ - аббревиатура организации, на тот момент являвшейся международной структурой, объединяющей 17 государств с целью контроля над экспортом в СССР и другие страны социалистического блока.

Канцлер ФРГ подчинился и, ссылаясь на интересы безопасности союзников, наложил запрет на сделку. Это привело к существенным экономическим издержкам для предприятий, которые потеряли заказы и прибыль. Представители деловых кругов дистанцировались от правящего блока ХДС/ХСС - его рейтинги популярности постепенно упали уже в 1969 году. Тогда впервые было сформировано правительство без участия христианских демократов. Его возглавил социал-демократ Вилли Брандт.

Ирина Новикова, доктор экономических наук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11e86cf1-6d52-4fc7-a2f4-28771cede3fd/conversions/0bde04c9-c3b9-44da-8b81-bbfa8a63e04f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11e86cf1-6d52-4fc7-a2f4-28771cede3fd/conversions/0bde04c9-c3b9-44da-8b81-bbfa8a63e04f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11e86cf1-6d52-4fc7-a2f4-28771cede3fd/conversions/0bde04c9-c3b9-44da-8b81-bbfa8a63e04f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11e86cf1-6d52-4fc7-a2f4-28771cede3fd/conversions/0bde04c9-c3b9-44da-8b81-bbfa8a63e04f-xl-___webp_1920.webp 1920w Ирина Новикова, доктор экономических наук

"Вилли Брандт не был, конечно, другом СССР, но он лояльно относился к Советскому Союзу. Он рассуждал, что хорошее отношение с СССР рано или поздно приведет к воссоединению двух Германий (ГДР и ФРГ), поэтому здесь выигрывала Германия с экономической точки зрения (ее рост начался именно с того момента). Вилли Брандт был стратегом и мог предвидеть это, поэтому были приняты решения, от которых в данной сделке не было одного победителя и одного проигравшего. В сделке выиграли обе стороны", - пояснила Ирина Новикова.

Факт В 1970-х годах СССР предложил ФРГ долгосрочный контракт, предусматривающий схему сотрудничества, инфраструктуру и деньги в обмен на газ. Сделку между советским "Нефтеэкспортом" и немецким "Рургаз" подписали 1 февраля в отеле Кайзерхоф.

Советский газ пришел в ФРГ как нельзя вовремя - в начале 1973 года разразился мировой нефтяной кризис. Арабские страны наложили эмбарго на поставки нефти США и их союзников в Западной Европе. Промышленники ФРГ в полной мере ощутили пользу от сотрудничества с Советским Союзом. В 1978 году был предложен проект экспортного трубопровода Уренгой - Помары - Ужгород.

В 1981 году США предприняли очередную попытку отрезать Германию от советского газа. Администрация 40-го президента США Рональда Рейгана ввела эмбарго на поставки в Советский Союз высокотехнологичного оборудования и потребовала от европейских союзников присоединиться. В качестве формального повода использовали милитаристские нарративы, а в медиа активно начали продвигать теорию, что Москва прокладывает трубы для заправки своих танков в ходе военной экспансии на Запад.

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fea2906e-f0d2-40eb-8d0e-d23adc7a5fca/conversions/919c423f-e218-4104-8f19-2e66dc7decba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fea2906e-f0d2-40eb-8d0e-d23adc7a5fca/conversions/919c423f-e218-4104-8f19-2e66dc7decba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fea2906e-f0d2-40eb-8d0e-d23adc7a5fca/conversions/919c423f-e218-4104-8f19-2e66dc7decba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fea2906e-f0d2-40eb-8d0e-d23adc7a5fca/conversions/919c423f-e218-4104-8f19-2e66dc7decba-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

В июне 1982-го Белый дом ужесточил эмбарго, и запрет распространился не только на продукцию американского происхождения, но и на товары, производимые по американским лицензиям за рубежом.

Решение американского правительства привело к конфронтации с европейскими производителями, чьи контракты и заказы в очередной раз оказались под ударом. Это привело к тому, что на сегодняшний день может показаться немыслимым - руководство ФРГ, Франции, Великобритании и Италии вступились за своих производителей и признали американские санкции незаконными. Спустя несколько месяцев конфронтации с европейскими партнерами Рейган был вынужден отменить американские санкции.

"На 20 тыс. км протянулись шесть магистралей крупнейшего в мире газотранспортного комплекса Уренгой-Центр. Он улучшит структуру топливного баланса страны. Стоимость комплекса газопроводов составила 25 млрд рублей. Это больше, чем затраты на строительство БАМа, КАМАЗа, ВАЗа и Атоммаша вместе взятых. Начав с месячного шага в 75 км, строители магистрали спустя всего полгода увеличили его до 800 км, - рассказывали по советскому телевидению. - Понадобился лишь год, чтобы завершить линейную часть экспортного газопровода длиной почти 4,5 тыс. км. В США, чтобы построить нефтепровод на Аляске протяженностью всего в 1,3 тыс. км, только для подготовительного этапа работ понадобилось 6 лет".

Сделка века "Газ - трубы" форсировала стремительный рост немецкой промышленности. Дешевый газ, обеспеченный долгосрочным контрактом, сделал Германию страной привлекательной для инвестиций. Буквально на глазах открывались предприятия автомобильной и химической промышленности. К тому же Германия в буквальном смысле села на вентиль и стала хабом советского, а впоследствии и российского газа. Получение сверхприбыли в итоге позволило связать Европу единым дотационным поясом. Берлин окреп, усилился и начал составлять весомую конкуренцию на мировой арене.

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"То, что разразилось на территории Украины, было создано против России. Но одной из задач операции со стороны США было втягивание в эту военную ситуацию Европы, что приостановило бы развитие Германии. Потом были подорваны потоки, и кто их подорвал, уже не принципиально. Принципиально то, кому это было выгодно. И выгодно прежде всего США, чтобы Германия не получала дешевый энергоресурс", - отметила Ирина Новикова.

Это называют в западной политологии решением немецкого вопроса. Кстати, после подрыва "Северных потоков" форсированными темпами начали развиваться продажи сжиженного природного газа. А Штаты открыто говорили, что готовы заместить своим СПГ трубопроводный газ из Российской Федерации, даже называли его молекулами свободы.

Ирина Новикова рассказала, что еще до всех событий 2020-х годов рынок СПГ начал расти уже давно (примерно с 2010-х), и это данность. США хотели расширить свой рынок поставок, так как обладают технологиями по добыче такого газа с помощью гидроразрыва пластов, ведь страна находилась только на третьем месте по поставкам газа. В целом у них это получилось, но это привело к удорожанию инвестиций, энергетических ресурсов на европейском рынке. "Поэтому многие предприятия, особенно энергопотребляющие, перевозят свои заводы в США или в страны Латинской Америки", - добавила доктор экономических наук.

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Но на самом деле Европа, несмотря на санкции, на 14 % увеличила покупки российского газа. Хотя покупали его уже не через трубу, проходящую через Украину и не через взорванный "Северный поток". В Европу увеличились и поставки норвежского газа, однако его запасы, а также нефти являются исчерпаемыми. И по расчетам специалистов, все эти ископаемые в Норвегии закончатся примерно к 2040 году.

Германия попалась и в "зеленую" ловушку, пойдя на поводу у экотеррористов. Произошедшее точно войдет в учебники истории - такую форму унижения сложно представить в здравом уме.

Атомные электростанции в Германии объявили загрязняющими окружающую среду и вывели из эксплуатации. Спустя несколько месяцев атомную генерацию признали "зеленым" видом энергетики, и все страны начали активно инвестировать в строительство дополнительных энергоблоков и новых атомных электростанций.

Теперь Германия вынуждена закупать часть электроэнергии во Франции, где подавляющее большинство генераций производится на тех самых атомных электростанциях.

Кадр вывода из эксплуатации одной из АЭС в Германии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce5adef7-e7ae-43a6-bebb-4efe55b921ac/conversions/6ff32c30-a078-4525-ab95-875c2def870d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce5adef7-e7ae-43a6-bebb-4efe55b921ac/conversions/6ff32c30-a078-4525-ab95-875c2def870d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce5adef7-e7ae-43a6-bebb-4efe55b921ac/conversions/6ff32c30-a078-4525-ab95-875c2def870d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce5adef7-e7ae-43a6-bebb-4efe55b921ac/conversions/6ff32c30-a078-4525-ab95-875c2def870d-xl-___webp_1920.webp 1920w Кадр вывода из эксплуатации одной из АЭС в Германии

Клаус Гайссдорфер, гендиректор EBM-PAPST:

"Если посмотреть на деловую среду в Германии, то на данный момент существует множество ограничений и бюрократии. Мы также видим, что в связи с растущими рынками и тем, как политика взаимодействует с корпоративным миром, сейчас это сложная среда, и поэтому все больше компаний рассматривают возможность переноса производства и рабочих мест за пределы Германии".

Немецкие политики оказались не способны брать на себя ответственность за будущее Германии. С высоких трибун сейчас звучат не предметные предложения, а исключительно политические лозунги. Параллельно с этим экономисты и аналитики фиксируют стремительную деиндустриализацию Германии. Промышленность уже не в состоянии работать в текущих условиях. И что самое тревожное, владельцы и акционеры предприятий не видят никаких шагов для нормализации обстановки.

Президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратшер заявил, что за последние пять лет наблюдается экономический спад по двум причинам. Во-первых, немецкая промышленность, в частности автомобильный сектор, не сделала необходимых инвестиций и преобразований. Во-вторых, Германия сильно пострадала от повышения цен на энергоносители из-за глобальных конфликтов, что сильно ударило по немецкому экспортному сектору. Сочетание пессимизма и структурных факторов объясняет, почему немецкая экономика сейчас находится в сложном положении.

Сейчас народ Германии поставлен перед конкретным выбором, и будущее Германии, ее государственность находятся исключительно в руках немцев, ведь немецкие политики самоустранились от принятия сложных и решительных мер по восстановлению субъектности.