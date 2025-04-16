От хлопка до тракторов - как торгуют Беларусь и Узбекистан

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В проекте "Актуальное интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников рассказал, на какие позиции на сегодняшний день вышли Беларусь и Узбекистан в двустороннем сотрудничестве, а также о перспективах дальнейшего развития партнерства.

"Позиций достаточно много, товарооборот у нас значительный, и последние пять лет тенденция постоянного роста. Но, как и в любом товарообороте,есть драйверы, которые определяют взаимные отношения, есть то, что потенциально может расти", - заявил посол.

Александр Огородников выделил основные направления экспорта белорусской продукции в Узбекистан. "В первую очередь, мясомолочная продукция - это наша основная позиция, которая поставляется здесь на рынок.Второе направление, тоже достаточно крупное, это все, что связано с лесом, деревом, мебель. Узбекистан имеет небольшую лесистую территорию, соответственно, потребность в этих материалах огромная. И здесь, я считаю, основной упор наши производители должны делать на мебель. И третье направление - наша традиционная сельскохозяйственная техника", - объяснил посол. К этим направлениям он также добавил медицину, а именно лекарственные препараты, и товары бытовой химии.

Сотрудничество с Узбекистаном также открывает множество возможностей для Беларуси. Так, по словам Александра Огородникова, три развивающихся государства Центральной Азии - Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан - тесно сотрудничают, поэтому проекты, успешно реализованные в Узбекистане, могут получить поддержку и в соседних странах. Еще одна потенциальная точка роста для Беларуси - выход на рынок Афганистана благодаря географической близости к Узбекистану.

Александр Огородников отметил, что узбекский импорт в Беларусь также растет высокими темпами.