От мостов до госзданий. В Польше запретили фото- и видеосъемку 25 тыс. объектов

Минобороны Польши ввело масштабные ограничения на фото- и видеосъемку около 25 тысяч объектов по всей стране. К ним относятся военные объекты, мосты и тоннели, железные дороги, аэропорты и порты, почтовые отделения и электростанции, государственные здания. Все для защиты от враждебного шпионажа.

Нарушителям грозит конфискация камеры, а также весьма крупный штраф - до 4 тысяч долларов или арест от 5 до 30 дней.

Нововведение вызвало критику в польском обществе. Уполномоченный по правам человека Марцин Венчек заявил, что запрет нарушает Конституцию страны.