От наводнений страдает население Саудовской Аравии, ОАЭ и Гавайев

На Аравийский полуостров обрушились проливные дожди. В Саудовской Аравии затоплены многие населенные пункты в провинции Эль-Касим - это самый засушливый регион страны, где наводнение случалось в последний раз более 100 лет назад.

В Объединенных Арабских Эмиратах также случилось небывалое: муссонные дожди обрушились на город Дубай. Здесь по уровню осадков зафиксирован абсолютный рекорд за последние 87 лет. Горожане в панике.