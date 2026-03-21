От наводнений страдает население Саудовской Аравии, ОАЭ и Гавайев
На Аравийский полуостров обрушились проливные дожди. В Саудовской Аравии затоплены многие населенные пункты в провинции Эль-Касим - это самый засушливый регион страны, где наводнение случалось в последний раз более 100 лет назад.
В Объединенных Арабских Эмиратах также случилось небывалое: муссонные дожди обрушились на город Дубай. Здесь по уровню осадков зафиксирован абсолютный рекорд за последние 87 лет. Горожане в панике.
На Гавайских островах случилось наводнение. Как отмечают власти, жертв удалось избежать только чудом. Стихийное бедствие оказалось самым масштабным за последние 20 лет. Материальный ущерб, по предварительным оценкам, превысил 1 млрд долларов. В местной столице Гонолулу потоки воды уносили автомобили, а из затопленных домов пришлось эвакуировать 5 тыс. человек. Опасность еще не миновала: дожди размыли плотину к северу от Гавайев и Гонолулу в любой момент может оказаться на дне озера многометровой глубины.