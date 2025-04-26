От Пекина до Вашингтона. Шествия и акции памяти в честь 80-летия Великой Победы прошли по всему миру

В честь бессмертного подвига тех, кто отвоевал право на жизнь и свободу в далеком 1945 году, по всему миру прошли акции памяти. В Вашингтоне марш собрал людей, приехавших почтить память погибших в годы Великой Отечественной.





Это первая согласованная акция за последние шесть лет. Сначала ее не проводили из-за пандемии, а затем американские власти не выдавали разрешение из-за "сложной политической ситуации".



Шествие стартовало от парка Лафайет-сквер и завершилось у мемориала Второй мировой войны. Участники марша под звуки оркестра возложили цветы к памятной стене, посвященной встрече союзников на Эльбе.