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От Пекина до Вашингтона. Шествия и акции памяти в честь 80-летия Великой Победы прошли по всему миру
В честь бессмертного подвига тех, кто отвоевал право на
жизнь и свободу в далеком 1945 году, по всему миру прошли акции памяти. В
Вашингтоне марш собрал людей, приехавших почтить память погибших в годы Великой
Отечественной.
Это первая согласованная акция за последние шесть лет. Сначала
ее не проводили из-за пандемии, а затем американские власти не выдавали
разрешение из-за "сложной политической ситуации".
Шествие стартовало от парка Лафайет-сквер и завершилось у мемориала Второй мировой войны. Участники марша под звуки оркестра возложили цветы к памятной стене, посвященной встрече союзников на Эльбе.
В Аргентине и Чили люди пели военные песни и читали стихи. В Израиле к празднику приурочили автопробег с севера на юг страны с флагами Красной Армии. Знамя Победы развевается над столицей Венесуэлы - Каракасом. Огромную копию размером 25 на 11 метров подняли над самой высокой точкой города. Масштабная акция прошла и в Пекине. А после шествия состоялся праздничный концерт.