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От продуктов до культуры - чем удивит Беларусь на выставке Gulfood в Дубае
На территории Всемирного торгового центра в Дубае проходят международные выставки. Одна из них - Gulfood.
Это выставка продуктов питания. Она является крупнейшей на Ближнем Востоке, одной из самых крупных в мире и, пожалуй, самых влиятельных. Проходит уже в 30-й раз, и с каждым годом ее масштаб увеличивается. В 2025 году под мероприятие отвели территорию сопоставимую по площади с 18 футбольными полями. На выставке можно побывать в любой части света, в том числе и в Беларуси.
Название нашей экспозиции традиционное - The Taste of Nature. Официальное открытие состоялось 17 февраля утром. В павильоны люди идут для того, чтобы попробовать продукцию, а также договориться о поставках.
Бизнес-переговоры - важная часть, и для них нужна соответствующая атмосфера, поэтому белорусский павильон сделан в виде уютного дома. Ведь задача не только презентовать продукцию, но и в целом рассказать о стране.
Наталья Кураш, директор УП "Белинтерэкспо":
"Тема этого года, которая прослеживается на всем белорусском стенде, - вытинанка, которая охраняется ЮНЕСКО. Все сделано для того, чтобы Беларусь знали не только как крупного производителя мяса, молока, но и изучили историческое, культурное наследие. Благодаря QR-коду каждый желающий может зайти в интернет и узнать ту или иную информацию о Республике Беларусь. Можно сказать, что вопрос туризма здесь тоже решается".
Во второй половине дня ожидаются переговоры по поводу белорусского участия в AIM Congress - 2025. Это крупная мировая инвестиционная площадка, где уже в апреле будет деловое представительство Беларуси. Очень много компаний поедут в Абу-Даби.
Но для этого надо обсудить организационные моменты, в связи с чем сложно сосчитать, сколько переговоров состоится в кулуарах выставки и у павильона Беларуси в том числе.