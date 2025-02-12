От продуктов до культуры - чем удивит Беларусь на выставке Gulfood в Дубае

На территории Всемирного торгового центра в Дубае проходят международные выставки. Одна из них - Gulfood.

Это выставка продуктов питания. Она является крупнейшей на Ближнем Востоке, одной из самых крупных в мире и, пожалуй, самых влиятельных. Проходит уже в 30-й раз, и с каждым годом ее масштаб увеличивается. В 2025 году под мероприятие отвели территорию сопоставимую по площади с 18 футбольными полями. На выставке можно побывать в любой части света, в том числе и в Беларуси.

Название нашей экспозиции традиционное - The Taste of Nature. Официальное открытие состоялось 17 февраля утром. В павильоны люди идут для того, чтобы попробовать продукцию, а также договориться о поставках.

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Бизнес-переговоры - важная часть, и для них нужна соответствующая атмосфера, поэтому белорусский павильон сделан в виде уютного дома. Ведь задача не только презентовать продукцию, но и в целом рассказать о стране.

Наталья Кураш, директор УП "Белинтерэкспо":

"Тема этого года, которая прослеживается на всем белорусском стенде, - вытинанка, которая охраняется ЮНЕСКО. Все сделано для того, чтобы Беларусь знали не только как крупного производителя мяса, молока, но и изучили историческое, культурное наследие. Благодаря QR-коду каждый желающий может зайти в интернет и узнать ту или иную информацию о Республике Беларусь. Можно сказать, что вопрос туризма здесь тоже решается".

Наталья Кураш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ae6f15d-19a0-4209-920a-3e3b7ea923d2/conversions/32699c0c-d7b7-4529-a419-0dbb46f3f802-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ae6f15d-19a0-4209-920a-3e3b7ea923d2/conversions/32699c0c-d7b7-4529-a419-0dbb46f3f802-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ae6f15d-19a0-4209-920a-3e3b7ea923d2/conversions/32699c0c-d7b7-4529-a419-0dbb46f3f802-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ae6f15d-19a0-4209-920a-3e3b7ea923d2/conversions/32699c0c-d7b7-4529-a419-0dbb46f3f802-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Кураш

Во второй половине дня ожидаются переговоры по поводу белорусского участия в AIM Congress - 2025. Это крупная мировая инвестиционная площадка, где уже в апреле будет деловое представительство Беларуси. Очень много компаний поедут в Абу-Даби.